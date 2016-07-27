В Польше усилили меры безопасности из-за Всемирных дней молодёжи

Новости Польши. В Польше стартовали Всемирные дни молодежи. В страну приехали юноши и девушки из 70 стран. 27 июля в Краков прибывает Папа Римский Франциск. Как ожидается, понтифик примет участие в мероприятиях международного съезда молодежи.

В связи с этим польская полиция несет службу в особом режиме. Усилен контроль на границах, в аэропортах и морских гаванях. На это стоит обратить внимание белорусам, собирающимся в Польшу. Правоохранители рекомендуют всегда иметь при себе документы.

А накануне в Лодзе арестовали возможного террориста. На руках некоего выходца из Ирака были обнаружены следы взрывчатки. Всего с начала июля в Польше было задержано более 200 человек, и 300 тысяч подверглись пристрастной проверке со стороны полиции или пограничников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.