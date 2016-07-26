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Сумасшедший из Японии на допросе признался, что хочет избавить мир от инвалидов

26 июля 2016 08:26
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Новости Японии. Полиция Японии выясняет мотивы преступника, который ночью с 25 на 26 июля устроил резню в японской префектуре Канагава неподалеку от Токио.

19 человек погибли, 26 получили ранения.

Все они – люди с ограниченными возможностями.

Преступление было совершено в доме инвалидов.

26-летний молодой человек проник туда в полтретьего ночи. В здании в это время находились 8 сотрудников, один охранник и около 150 постояльцев.

По сведению полиции, убийца работал в этом пансионате, но не долго. Был уволен за неадекватность поведения и употребление наркотиков. Позже преступник сам явился в полицейский участок и признался в совершении убийства.

На первом допросе подозреваемый выразил свою неприязнь к инвалидам и заявил, что хочет «избавить мир от них», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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