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Суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО

24 марта 2025 11:22
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Актер Михаил Ефремов был выпущен на свободу условно-досрочно по решению Алексеевского районного суда Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

Суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО-1

Фото: pixabay

Ранее актер был приговорен к 7,5 годам за смертельное ДТП с курьером Сергеем Захаровым. Суд также лишил его водительских прав на три года и постановил выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

# Звезды

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