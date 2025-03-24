Суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО

Актер Михаил Ефремов был выпущен на свободу условно-досрочно по решению Алексеевского районного суда Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

Ранее актер был приговорен к 7,5 годам за смертельное ДТП с курьером Сергеем Захаровым. Суд также лишил его водительских прав на три года и постановил выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.