Власти Сербии назвали проходящие в стране протесты попыткой совершить цветную революцию. Как заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, организатором и спонсором непрекращающихся беспорядков в стране являются западные спецслужбы. Более того, есть даже доказательства, что Запад проводит обучающие семинары для участников демонстраций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть также факты причастности к этому иностранных посольств, в первую очередь стран – членов Евросоюза. Как стало известно, всякого рода лидеры протестов постоянно посещали западные диппредставительства, где получали указания, как организовывать беспорядки и забирали зарплату за свой труд. К доказательствам вмешательства Запада во внутренние дела Сербии Александр Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают митингующих. Напомним, антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года.