Прямой эфир

Вице-премьер Сербии: организатором непрекращающихся протестов в стране являются западные спецслужбы

24 марта 2025 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Сербии назвали проходящие в стране протесты попыткой совершить цветную революцию. Как заявил сербский вице-премьер Александр Вулин, организатором и спонсором непрекращающихся беспорядков в стране являются западные спецслужбы. Более того, есть даже доказательства, что Запад проводит обучающие семинары для участников демонстраций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер Сербии: организатором непрекращающихся протестов в стране являются западные спецслужбы-2

Есть также факты причастности к этому иностранных посольств, в первую очередь стран – членов Евросоюза. Как стало известно, всякого рода лидеры протестов постоянно посещали западные диппредставительства, где получали указания, как организовывать беспорядки и забирали зарплату за свой труд. К доказательствам вмешательства Запада во внутренние дела Сербии Александр Вулин отнес и заявления высокопоставленных лиц ЕС, которые открыто поддерживают митингующих. Напомним, антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года.

# Сербия # Протесты # Европейский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Путин проведет международный телефонный разговор – Песков
24 марта 2025 10:35

Путин проведет международный телефонный разговор – Песков

Песков рассказал о картине, подаренной Путиным Трампу
24 марта 2025 10:25

Песков рассказал о картине, подаренной Путиным Трампу

FT: Румыния и Болгария боятся усиления влияния РФ в Черном море
24 марта 2025 10:16

FT: Румыния и Болгария боятся усиления влияния РФ в Черном море