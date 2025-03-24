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Милорад Додик: НАТО не стыдно пригласить сербов из БиГ после обстрела Югославии

24 марта 2025 10:44
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За приглашение боснийских сербов в альянс Милорад Додик подверг критике НАТО, напомнив о бомбардировках сербов в обход международного права. Об этом пишет ТАСС.

Милорад Додик: НАТО не стыдно пригласить сербов из БиГ после обстрела Югославии-1

Фото: pinterest

Он называет эти действия НАТО агрессией, в ходе которой были разрушены больницы, школы и мосты. 

Ранее Мария Захарова обвинила генсека НАТО в попытке втянуть Боснию и Герцеговину в альянс.

# Международная политика

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