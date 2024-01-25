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Две трети немцев предпочли бы провести досрочное выборы – соцопрос

25 января 2024 14:04
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Руководство Германии стремительно теряет авторитет среди народа. По данным последних соцопросов, две трети немцев считают нынешнее правительство бестолковым и предпочли бы провести досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две трети немцев предпочли бы провести досрочное выборы – соцопрос-1

74 % опрошенных убеждены, что канцлер страны Олаф Шольц не способен принимать правильные решения. Время его правления отметилось сильным бюджетным кризисом и нескончаемыми забастовками работников всех отраслей. Поэтому немцы хотели бы увидеть на этом посту другого, более сильного лидера. Свыше половины опрошенных считают, что коалиционное правительство Шольца развалится до конца 2024 года. Сейчас его поддерживает лишь 34 % респондентов.

# Социологический опрос # Олаф Шольц

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