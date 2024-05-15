Суд Польши выдал заочный арест на выехавшего в Беларусь судью Шмидта

Суд Польши выдал заочный арест на Томаша Шмидта, польского диссидента, который попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее дисциплинарный суд дал разрешение на его привлечение к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу. Напомним, 6-го мая судья Томаш Шмидт подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у руководства нашей страны. Причиной назвал несогласие с политикой польских властей. Шмидт был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз. В Варшаве он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.