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Суд Польши выдал заочный арест на выехавшего в Беларусь судью Шмидта

15 мая 2024 16:51
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Суд Польши выдал заочный арест на Томаша Шмидта, польского диссидента, который попросил политическое убежище в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд Польши выдал заочный арест на выехавшего в Беларусь судью Шмидта-1

Ранее дисциплинарный суд дал разрешение на его привлечение к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу. Напомним, 6-го мая судья Томаш Шмидт подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у руководства нашей страны. Причиной назвал несогласие с политикой польских властей. Шмидт был вынужден покинуть родину из-за преследований и угроз. В Варшаве он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

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# Международная политика

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