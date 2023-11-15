Суд Мичигана одобрил возможность Трампа баллотироваться на пост президента США

Суд в Мичигане вынес решение о блокировке попытки исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на первичные выборы в штате, пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Подобное решение выносилось ранее судом в Миннесоте. В том случае была предпринята попытка исключения Трампа из бюллетеней на первичных выборах в штате по причине тех действий, которые он совершал в ходе штурма Капитолия в 2021 году.

В обоих случаях Дональда Трампа пытались исключить из бюллетеней третьей статьей 14-й поправки Конституции США, запрещающая бывшим чиновникам, которые участвовали в «мятеже или восстании против государства», избираться на государственные посты, если получено одобрение обеих палат Конгресса.