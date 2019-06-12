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Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции

12 июня 2019 08:27
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Новости Китая. Акции протеста против поправок к закону об экстрадиции в Гонконге набирают обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-1

Демонстранты, которые тысячами выходят на улицы, возводят баррикады из кирпича и металлических заграждений. Главные дороги и линии метро заблокированы. Многие магазины, предприятия и банки закрыты, поскольку сотрудники также вышли на улицы, чтоб выразить свою гражданскую позицию.

Есть сведения, что протестующие собираются штурмовать здание законодательного собрания, если власти не откажутся от рассмотрения законопроекта.

В Гонконге акция протеста против закона об экстрадиции переросла в массовые беспорядки

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-4

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-6

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-8

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-10

Строят баррикады и блокируют дороги: в Гонконге тысячи людей выходят на улицы, выступая против закона об экстрадиции-12

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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