Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП

Новости США. Первый снег в США спровоцировал пробки и многочисленные ДТП на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Первый снег в США спровоцировал пробки и многочисленные ДТП на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зима неожиданно пришла в штат Айова. Всего за несколько часов в городах образовались сугробы.
Местами толщина снежного покрова достигла нескольких десятков сантиметров.
Из-за резкой смены температуры трассы покрылись ледяной коркой, метель значительно снизила видимость. Автомобилисты оказались не готовы к таким причудам погоды.
Несмотря на предупреждения дорожной инспекции, за день количество аварий увеличилось в несколько раз.