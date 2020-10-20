Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП

Новости США. Первый снег в США спровоцировал пробки и многочисленные ДТП на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зима неожиданно пришла в штат Айова. Всего за несколько часов в городах образовались сугробы. Местами толщина снежного покрова достигла нескольких десятков сантиметров. Из-за резкой смены температуры трассы покрылись ледяной коркой, метель значительно снизила видимость. Автомобилисты оказались не готовы к таким причудам погоды.