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Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП

20 октября 2020 12:56
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Новости США. Первый снег в США спровоцировал пробки и многочисленные ДТП на дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП -1

Зима неожиданно пришла в штат Айова. Всего за несколько часов в городах образовались сугробы.  

Местами толщина снежного покрова достигла нескольких десятков сантиметров.  

Из-за резкой смены температуры трассы покрылись ледяной коркой, метель значительно снизила видимость. Автомобилисты оказались не готовы к таким причудам погоды.  

Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП -4

Города в сугробах. Первый снег в США привёл к пробкам и многочисленным ДТП -6

Несмотря на предупреждения дорожной инспекции, за день количество аварий увеличилось в несколько раз.  

# Природные явления # Фотофакт

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