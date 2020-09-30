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Стрельба во Флориде: в офисе компании Amazon погибла женщина

30 сентября 2020 10:09
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Новости США. В результате стрельбы в офисе компании Amazon погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба во Флориде: в офисе компании Amazon погибла женщина-1

Инцидент произошел в американском городе Джексонвилл. Неизвестный ворвался в распределительный центр и открыл огонь по сотрудникам. Одна из работниц скончалась от полученных ранений на месте. Пострадавшего мужчину госпитализировали прибывшие на место ЧП медики.

Стрельба во Флориде: в офисе компании Amazon погибла женщина-4

Нападавшего задержали. По словам полиции, происшествие «не похоже на инцидент с действующим стрелком» и «не похоже на насилие на рабочем месте». Мотивы злоумышленника устанавливаются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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