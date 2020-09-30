Стрельба во Флориде: в офисе компании Amazon погибла женщина

Новости США. В результате стрельбы в офисе компании Amazon погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в американском городе Джексонвилл. Неизвестный ворвался в распределительный центр и открыл огонь по сотрудникам. Одна из работниц скончалась от полученных ранений на месте. Пострадавшего мужчину госпитализировали прибывшие на место ЧП медики.