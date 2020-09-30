Стрельба во Флориде: в офисе компании Amazon погибла женщина

Новости США. В результате стрельбы в офисе компании Amazon погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В результате стрельбы в офисе компании Amazon погибла женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в американском городе Джексонвилл. Неизвестный ворвался в распределительный центр и открыл огонь по сотрудникам. Одна из работниц скончалась от полученных ранений на месте. Пострадавшего мужчину госпитализировали прибывшие на место ЧП медики.
Нападавшего задержали. По словам полиции, происшествие «не похоже на инцидент с действующим стрелком» и «не похоже на насилие на рабочем месте». Мотивы злоумышленника устанавливаются.