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Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает разгораться. Мировое сообщество призывает остановить бои

30 сентября 2020 07:29
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Несмотря на призывы мирового сообщества к деэскалации и диалогу, в Нагорном Карабахе продолжает разгораться конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает разгораться. Мировое сообщество призывает остановить бои-1

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией, который тянется с 1988 года, вновь перешел в горячую фазу в минувшее воскресенье, 27 сентября. Обе стороны возложили друг на друга ответственность за эскалацию на линии соприкосновения, позиционируя свои действия как ответ на провокации противника.  

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает разгораться. Мировое сообщество призывает остановить бои-4

Реакция мировых лидеров и глав организаций однозначна: конфликт необходимо срочно погасить. Генеральный секретарь ООН в телефонных беседах с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении выразил обеспокоенность продолжающимися вооруженными столкновениями. Он призвал стороны прекратить бои и сесть за стол переговоров. Также генсек указал на необходимость работы с Минской группой ОБСЕ.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Антониу Гутерриш # Ильхам Алиев # Никол Пашинян # Фотофакт

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