Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает разгораться. Мировое сообщество призывает остановить бои

Несмотря на призывы мирового сообщества к деэскалации и диалогу, в Нагорном Карабахе продолжает разгораться конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией, который тянется с 1988 года, вновь перешел в горячую фазу в минувшее воскресенье, 27 сентября. Обе стороны возложили друг на друга ответственность за эскалацию на линии соприкосновения, позиционируя свои действия как ответ на провокации противника.