Умер старейший арабский правитель шейх аль-Сабах. Ему был 91 год

Новости ОАЭ. В возрасте 91 года умер старейший арабский правитель – эмир Кувейта шейх Сабах 4-й. Информацию подтвердили в королевском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он правил страной с 2006 года и более 50 лет руководил ее внешней политикой. С июля 2020 шейх находился в клинике США, где проходил реабилитацию после операции.