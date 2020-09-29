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Умер старейший арабский правитель шейх аль-Сабах. Ему был 91 год

29 сентября 2020 19:45
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Новости ОАЭ. В возрасте 91 года умер старейший арабский правитель – эмир Кувейта шейх Сабах 4-й. Информацию подтвердили в королевском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер старейший арабский правитель шейх аль-Сабах. Ему был 91 год-1

Он правил страной с 2006 года и более 50 лет руководил ее внешней политикой. С июля 2020 шейх находился в клинике США, где проходил реабилитацию после операции.

Умер старейший арабский правитель шейх аль-Сабах. Ему был 91 год-4

Полномочия эмир передал своему наследному принцу. 29 сентября стало известно о его уходе из жизни.

Соболезнование выразил глава белорусского государства. Шейх аль-Сабах вошел в историю своей страны как мудрый политик и заботливый руководитель. «Он навсегда останется в памяти международным лидером, который был готов протянуть руку помощи другим народам», – говорится в послании Александра Лукашенко.

# Некролог # Сабах аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах # Александр Лукашенко # Фотофакт

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