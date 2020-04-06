На парковке в США сгорели более 3500 машин. Причиной может быть поджог травы

Новости США. Предположительно поджог травы уничтожил на парковке у международного аэропорта Форт Майерс в США более 3 500 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они принадлежали компаниям, сдающим транспортные средства в аренду. Вероятнее всего, загорелась сухая растительность, которая окружала стоянку, после чего пламя перекинулось на авто. Огонь распространился с молниеносной скоростью.