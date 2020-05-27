На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро

Новости мира. В Евросоюзе за три недели собрали свыше 9,5 миллиарда евро на вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальная кампания по сбору средств, организованная Еврокомиссией, стартовала 4 мая.
Новости мира. В Евросоюзе за три недели собрали свыше 9,5 миллиарда евро на вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальная кампания по сбору средств, организованная Еврокомиссией, стартовала 4 мая.
Инициатива направлена на поддержку исследований для разработки препаратов от COVID-19. На первом этапе удалось собрать свыше 7 миллиардов евро, затем пожертвования продолжили делать частные лица, фонды и правительства.
Вакцина будет доступна всем странам, в том числе беднейшим.
На данный момент над ее созданием работают десятки организаций всего мира. Как ожидается, препарат, который поможет выработать иммунитет от коронавирусной инфекции, появится к концу 2020 года.