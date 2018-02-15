Лётчики-испытатели сымитируют полёт разбившегося самолёта Ан-148, чтобы выявить причины авиакатастрофы

Новости России. Расследование обстоятельств трагедии, унесшей жизни 71-го человека в результате крушения самолета «Москва-Орск», продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчики-испытатели сымитируют полет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Эксперимент проведут в летно-исследовательском институте. Данные параметров будут полностью идентичны показателям разбившегося самолета. Пилоты отработают различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем. Специалисты уверены: это поможет понять причины авиакатастрофы.