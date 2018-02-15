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Лётчики-испытатели сымитируют полёт разбившегося самолёта Ан-148, чтобы выявить причины авиакатастрофы

15 февраля 2018 07:21
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Новости России. Расследование обстоятельств трагедии, унесшей жизни 71-го человека в результате крушения самолета «Москва-Орск», продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Летчики-испытатели сымитируют полет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Эксперимент проведут в летно-исследовательском институте. Данные параметров будут полностью идентичны показателям разбившегося самолета. Пилоты отработают различные элементы с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем. Специалисты уверены: это поможет понять причины авиакатастрофы.  

Лётчики-испытатели сымитируют полёт разбившегося самолёта Ан-148, чтобы выявить причины авиакатастрофы-1

Крушение АН-148 в Подмосковье: озвучена возможная причина трагедии

# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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