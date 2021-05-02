В Афганистане загорелся бензовоз, пламя перекинулось почти на 50 машин: 9 человек погибли

Новости Афганистана. Девять человек стали жертвами пожара в Афганистане. Недалеко от Кабула пока по неизвестным причинам загорелся бензовоз. Затем пламя перекинулось на другие автоцистерны, а также припаркованные рядом грузовики и легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.