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В Афганистане загорелся бензовоз, пламя перекинулось почти на 50 машин: 9 человек погибли

02 мая 2021 12:33
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Новости Афганистана. Девять человек стали жертвами пожара в Афганистане. Недалеко от Кабула пока по неизвестным причинам загорелся бензовоз. Затем пламя перекинулось на другие автоцистерны, а также припаркованные рядом грузовики и легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане загорелся бензовоз, пламя перекинулось почти на 50 машин: 9 человек погибли-1

В итоге охваченными огнем оказались около 50 транспортных средств, повреждены несколько зданий и магазинов. Жители многих столичных районов остались без электричества.

В Афганистане загорелся бензовоз, пламя перекинулось почти на 50 машин: 9 человек погибли-4

Небо над городом окутал едкий черный дым. Местные СМИ сообщают о 14 пострадавших. Все они госпитализированы.

# ЧП # Фотофакт

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