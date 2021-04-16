Прямой эфир

США вводят санкции против России. Рассказываем, какие в этот раз

16 апреля 2021 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США вводят новые санкции против России. В частности, высылают 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США вводят санкции против России. Рассказываем, какие в этот раз-1

Кроме того, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства госучреждений и вводят ограничения в отношении российских военных компаний. Среди попавших под санкции – 17 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы.

США вводят санкции против России. Рассказываем, какие в этот раз-4

Эксперты говорят, что все эти меры вряд ли сильно скажутся на экономике России. Они лишь ухудшат и без того непростые отношения между двумя странами.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине дорожают продукты. Эксперты считают, что это сговор производителей
15 апреля 2021 17:29

В Украине дорожают продукты. Эксперты считают, что это сговор производителей

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения
15 апреля 2021 17:25

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения

Однажды летел 110 метров. Посмотрите, какие крутые трюки на снегоходе выделывает этот каскадёр
15 апреля 2021 14:43

Однажды летел 110 метров. Посмотрите, какие крутые трюки на снегоходе выделывает этот каскадёр