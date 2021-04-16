США вводят санкции против России. Рассказываем, какие в этот раз

США вводят новые санкции против России. В частности, высылают 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства госучреждений и вводят ограничения в отношении российских военных компаний. Среди попавших под санкции – 17 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы.