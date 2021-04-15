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В Украине дорожают продукты. Эксперты считают, что это сговор производителей

15 апреля 2021 17:29
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Новости Украины. В Украине стремительно дорожают продукты. Причина – ускоренные темпы инфляции в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К примеру, за первый квартал мука поднялась в цене на 10 %, сахар – почти на 25 %. Яйца прибавили в цене почти вдвое, а подсолнечное масло выросло на 50 %.

В Украине дорожают продукты. Эксперты считают, что это сговор производителей-1

Эксперты говорят, что подорожание продуктов обусловлено также сговором крупных компаний-производителей. Розничный рынок в Украине занимают крупные монополисты, которые могут диктовать цены на те или иные товары. Ведь чем беднее население, тем меньше шанс заработать на обороте товаров. А вот продукты первой необходимости люди будут покупать в любом случае.

# Еда # Фотофакт

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