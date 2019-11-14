Учёные прогнозируют через 70 лет исчезновение льда на вершинах Анд

Новости мира. В Эквадоре стремительно тают два гигантских ледника. Речь идёт о горах Чимборасо и Котопахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они когда-то были вулканами.

Вблизи застывшего кратера в них веками находились стратегические запасы льда. Теперь же льдины трескаются и тают, в некоторых местах снежный покров и вовсе исчез.