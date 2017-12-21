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Страшный пожар в фитнес-центре в Южной Корее начался из-за автомобиля на парковке

21 декабря 2017 19:44
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Новости Южной Кореи. В городе Чечхон пожар уничтожил 8-этажное здание популярного фитнес-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поступающим данным, в списках жертв уже почти 30 человек.

Многих невозможно опознать без генетической экспертизы.

Страшный пожар в фитнес-центре в Южной Корее начался из-за автомобиля на парковке-1

Спровоцировало пожар возгорание в автомобиле на цокольном этаже. Брошенные на тушение полтысячи спасателей не смогли предотвратить трагедию. Пламя буквально в секунды охватило все здание. Не исключено, что мгновенному распространению огня способствовала обшивка дома.

# Пожар # Фотофакт

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