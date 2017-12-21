Кораблекрушение на Филиппинах: число жертв возросло до 40 человек

Новости Филиппин. Число погибших в результате крушения судна у берегов Филиппин возросло до 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиски пропавших без вести пассажиров продолжаются.

В операции участвуют все силы спасателей, а также вертолеты и военные корабли. Действовать нужно максимально быстро, так как вероятность обнаружить людей живыми с каждой минутой уменьшается.

К этому времени известно, что 166 человек удалось спасти. О причинах крушения говорить сложно – констатируют эксперты. Наиболее вероятная причина – сильный шторм.