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Кораблекрушение на Филиппинах: число жертв возросло до 40 человек

21 декабря 2017 15:43
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Новости Филиппин. Число погибших в результате крушения судна у берегов Филиппин возросло до 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиски пропавших без вести пассажиров продолжаются.

Кораблекрушение на Филиппинах: число жертв возросло до 40 человек-1

В операции участвуют все силы спасателей, а также вертолеты и военные корабли. Действовать нужно максимально быстро, так как вероятность обнаружить людей живыми с каждой минутой уменьшается.

К этому времени известно, что 166 человек удалось спасти. О причинах крушения говорить сложно – констатируют эксперты. Наиболее вероятная причина – сильный шторм.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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