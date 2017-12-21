Водитель психически нездоров: что известно о наезде на людей в Мельбурне

Новости Австралии. Новые подробности ЧП в Мельбурне: водитель, совершивший наезд на пешеходов, психически нездоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили представители полиции.

Пока версия теракта не подтверждена. Также появились данные о втором задержанном. Он снимал момент происшествия на камеру мобильного телефона. А в личных вещах мужчины стражи порядка обнаружили несколько ножей. Есть ли связь между задержанными, предстоит выяснить.

Напомним, утром 21 декабря белый джип протаранил толпу прохожих в центре Мельбурна. Пострадали 19 человек.