Александр Лукашенко поздравил президента Грузии с Днём Независимости

Александр Лукашенко подчеркнул, что «между странами достигнут высокий уровень партнёрства, прочным фундаментом которого являются духовная близость культур наших народов, общая история, хорошие человеческие отношения и взаимодополняемость экономик. Убеждён, что расширение сотрудничества Беларуси и Грузии, которое наполнено совместными проектами в самых разнообразных сферах, будет и дальше способствовать успешному развитию двух стран», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко.