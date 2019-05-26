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Александр Лукашенко поздравил президента Грузии с Днём Независимости

26 мая 2019 12:32
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Новости Грузии. С Днём Независимости президента Грузии поздравил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Грузии с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко подчеркнул, что «между странами достигнут высокий уровень партнёрства, прочным фундаментом которого являются духовная близость культур наших народов, общая история, хорошие человеческие отношения и взаимодополняемость экономик. Убеждён, что расширение сотрудничества Беларуси и Грузии, которое наполнено совместными проектами в самых разнообразных сферах, будет и дальше способствовать успешному развитию двух стран», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко.

# Международная политика # Фотофакт

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