В Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8

Новости Перу. Эпицентр подземных толчков располагался на суше примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Лагунас и залегал на глубине более 100 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сведений о пострадавших нет, угрозы цунами для региона пока объявлено не было. Однако стихия уже вызвала плачевные последствия: без электричества остались десятки населенных пунктов, разрушены и повреждены около 100 домов, в том числе больниц.