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Страны ЕС воодушевились после разговора Трампа с фон дер Ляйен

27 мая 2025 11:16
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Страны ЕС воодушевились после разговора Трампа с фон дер Ляйен-0

Несмотря на оптимизм европейских стран после беседы Дональда Трампа с Урсулой фон дер Ляйен, Вашингтон не демонстрирует интереса к торговым переговорам с ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Американский президент заявил, что не собирается заключать сделку с ЕС и намерен ввести 50-процентные пошлины на европейские товары с 1 июня.

Ранее он уже подписал указ о «взаимных» пошлинах, устанавливающий предельную ставку в 10 % и повышенные тарифы для 57 стран.

Однако 9 апреля более 75 стран запросили проведение переговоров, и базовые пошлины были сохранены на 90 дней для всех стран, кроме Китая.

Фото: pixabay

# Международная политика

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