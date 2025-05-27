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Азаренко уверенно стартовала на «Ролан Гаррос» и одержала победу

27 мая 2025 10:56
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Азаренко уверенно стартовала на «Ролан Гаррос» и одержала победу-0

Белоруска Виктория Азаренко взяла уверенный старт на «Ролан Гаррос», обыграв бельгийку Янину Викмайер со счетом 6:0, 6:0. Матч длился всего 48 минут. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Во втором круге она встретится с победителем пары Варвара Грачева – Софья Кенин.

Ранее успешно стартовала на турнире и первая ракетка мира Арина Соболенко. Призовой фонд соревнования составляет 56,352 миллиона евро, а действующим чемпионом остается Ига Швентек, которая побеждала три раза подряд с 2022 года.

Фото: pixabay

# Теннис

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