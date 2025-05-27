Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что несколько месяцев назад были сняты все ограничения на ассортимент поставляемого в Украину оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что Киев может использовать это оружие против военной цели за пределами своих границ. Вице-канцлер Ларс Клингбайль, однако, отрицал, что позиция Берлина изменилась. Возможность передачи Украине ракет «Таурус» ранее обсуждалась, но позже Мерц сказал, что это потребует длительной подготовки военных.

Москва предупреждала, что ракетные удары Германии по объектам РФ будут расценены как участие ФРГ в конфликте.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение оружия дальнего радиуса поражения возможно только при условии поддержки НАТО, что фактически означает прямое участие Запада.