Страны Балтии предложили НАТО увеличить численность войск на их территории

Эстония, Латвия и Литва предложили НАТО увеличить силы альянса на своих территориях и разместить дополнительные подразделения помимо тех, которые уже есть. В частности, президент Литвы заявил, что военное присутствие необходимо увеличить с батальона до бригады. А это более трех тысяч человек. Сейчас в Прибалтике находится около 6 тысяч солдат альянса. Кроме того, как заявил генсек НАТО, в балтийском море станет больше военных кораблей. При этом Вильнюс, Рига и Таллин обязались увеличить оборонные бюджеты как минимум до 2,5 % от ВВП. Деньги в том числе пойдут на закупку ракетных установок и другое современное вооружение.