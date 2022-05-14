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Страны Балтии предложили НАТО увеличить численность войск на их территории

14 мая 2022 09:24
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Тем временем страны Балтии продолжают целенаправленно повышать градус напряженности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Балтии предложили НАТО увеличить численность войск на их территории-1

Эстония, Латвия и Литва предложили НАТО увеличить силы альянса на своих территориях и разместить дополнительные подразделения помимо тех, которые уже есть. В частности, президент Литвы заявил, что военное присутствие необходимо увеличить с батальона до бригады. А это более трех тысяч человек. Сейчас в Прибалтике находится около 6 тысяч солдат альянса. Кроме того, как заявил генсек НАТО, в балтийском море станет больше военных кораблей. При этом Вильнюс, Рига и Таллин обязались увеличить оборонные бюджеты как минимум до 2,5 % от ВВП. Деньги в том числе пойдут на закупку ракетных установок и другое современное вооружение.

# Международная политика # Гитанас Науседа # Фотофакт

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