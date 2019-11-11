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Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией

11 ноября 2019 13:40
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Новости Испании. Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией. Движение перекрыто, в обе стороны длинные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией-1

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией-3

Организатором акции стало движение «Демократическое цунами». Его участники выступают за самоопределение Каталонии и освобождение ранее осужденных политиков.

Напомним, 12 человек приговорили к тюремному заключению в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. После объявления решения суда 14 октября в разных городах Каталонии начались массовые демонстрации. Организаторы акции намерены протестовать до 13 ноября.

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией-6

Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу на границе с Францией-8

# Акции протеста # Фотофакт

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