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Мэра Гданьска пырнули ножом во время концерта

14 января 2019 08:04
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Новости Польши. Мэр Гданьска, раненный ножом во время благотворительного концерта, перенёс серьёзную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики боролись за жизнь Павла Адамовича около 5 часов. За это время ему перелили 20 литров крови.

Мэра Гданьска пырнули ножом во время концерта-1

Даже после хирургического вмешательства, медики оценивают состояние мэра, как тяжёлое. Нападение было совершено вечером 13 января в ходе благотворительного концерта. Когда Адамович выступал с речью, на сцену выбежал мужчина с ножом и нанёс мэру удар в грудь.

Мэра Гданьска пырнули ножом во время концерта-4

Злоумышленника задержали. Им оказался 27-летний местный житель. Выяснилось, что этот гражданин хорошо известен полиции. Он неоднократно привлекался к ответственности. А на сцену нападавший пробрался по журналистскому удостоверению. Сейчас его допрашивают следователи.

# Нападение # Фотофакт

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