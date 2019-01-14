Мэра Гданьска пырнули ножом во время концерта

Новости Польши. Мэр Гданьска, раненный ножом во время благотворительного концерта, перенёс серьёзную операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики боролись за жизнь Павла Адамовича около 5 часов. За это время ему перелили 20 литров крови.

Даже после хирургического вмешательства, медики оценивают состояние мэра, как тяжёлое. Нападение было совершено вечером 13 января в ходе благотворительного концерта. Когда Адамович выступал с речью, на сцену выбежал мужчина с ножом и нанёс мэру удар в грудь.