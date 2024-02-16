Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы

Бывший глава Франции приговорен к году лишения свободы. Суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь ему грозит тюремное заключение. Впрочем, половина от всего срока условная. Тем не менее адвокат Саркози уже заявил о планах обжаловать это решение. Суд выносил обвинительный приговор еще 3 года назад, однако экс-президент Франции подал апелляцию.