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Столтенберг ответил Трампу на слова об атаке на НАТО

12 февраля 2024 19:45
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Генсек НАТО предупредил о решительном ответе на любую атаку на альянс. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал в ответ на слова экс-президента США Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг ответил Трампу на слова об атаке на НАТО-1

Глава военного блока назвал такие высказывания подрывающими безопасность всех стран-участниц. Также он подчеркнул, что никакое нападение на НАТО не останется без ответа. Он заверил, что любые военные действия в отношении стран-участниц будут встречены совместным и решительным ответом. Страны альянса продолжают активно спонсировать Украину, но заявка на вступление так и остается висеть в листе ожидания. Члены Североатлантического альянса боятся активизировать 5-ю статью, так как это может привести к новой мировой войне. Если все-таки Украина войдет в НАТО, это неизбежно приведет к глобальному конфликту с возможным использованием ядерного оружия.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Дональд Трамп

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