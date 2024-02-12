Столтенберг ответил Трампу на слова об атаке на НАТО

Глава военного блока назвал такие высказывания подрывающими безопасность всех стран-участниц. Также он подчеркнул, что никакое нападение на НАТО не останется без ответа. Он заверил, что любые военные действия в отношении стран-участниц будут встречены совместным и решительным ответом. Страны альянса продолжают активно спонсировать Украину, но заявка на вступление так и остается висеть в листе ожидания. Члены Североатлантического альянса боятся активизировать 5-ю статью, так как это может привести к новой мировой войне. Если все-таки Украина войдет в НАТО, это неизбежно приведет к глобальному конфликту с возможным использованием ядерного оружия.