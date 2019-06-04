В Красноярске горел склад ГСМ: огонь тушили специальной пеной

Новости России. Сильный пожар вспыхнул в Красноярске на складе горюче-смазочных материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгоранию, которое с огромной скоростью распространилось на площадь в 1000 квадратных километров, был присвоен повышенный уровень сложности. Чтобы пламя не перекинулось на соседние здания, пожарные использовали специальную пену. Спустя несколько часов возгорание удалось локализовать. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сотрудники специально созданной лаборатории осуществляют забор проб воздуха.