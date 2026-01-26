Сотни тысяч потребителей остались без доступа к электричеству. Мощная снежная буря привела к массовым блэкаутам и отмене авиарейсов в США. В штате Мэн разбился бизнес-джет, на борту были 8 человек. Об их судьбе пока ничего не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.