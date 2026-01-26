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Мощная снежная буря привела к массовым блэкаутам и отмене авиарейсов в США

26 января 2026 06:25
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Сотни тысяч потребителей остались без доступа к электричеству. Мощная снежная буря привела к массовым блэкаутам и отмене авиарейсов в США. В штате Мэн разбился бизнес-джет, на борту были 8 человек. Об их судьбе пока ничего не известно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощная снежная буря привела к массовым блэкаутам и отмене авиарейсов в США-2

Две трети восточной части США покрыли снег, мокрый снег, дожди и аномально низкие температуры. В Нью-Йорке, Хьюстоне и других крупных городах обучение в школах с 26 января переведено на дистанционный режим. Шторм «Ферн» прошел по США от Скалистых гор в южных штатах до Атлантического побережья в Новой Англии. Снег и ледяной дождь создают опасные условия на дорогах.

# США

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