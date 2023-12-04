Россия не приветствует провокацию корабля ВМС США в водах КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует провокационных действий, в том числе нарушение суверенитета Китая американским военным кораблем. Об этом пишет ТАСС.

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем», – сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что Россия ценит действия, способствующие укреплению доверия и стабильности.

Ранее китайский представитель Тянь Цзюньли отметил, что действия США ведут к расшатыванию обстановки в регионе и нарушают международное право. Так он отреагировал на нарушение американским кораблем границ акватории КНР.