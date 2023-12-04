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К концу года у США закончатся деньги для помощи Украине

04 декабря 2023 12:18
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Представитель Белого Дома Шаланда Янг обратилась к Конгрессу США с предупреждением о скором истощении средств, выделяемых на помощь Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Она высказала опасения, что без нового выделения средство Украина может оказаться перед угрозой истощения на поле боя.

Белый дом просит Конгресс одобрить более чем 61-миллиардный пакет помощи, однако республиканцы связывают его с выделением средств на охрану границы с Мексикой и еще не пришли к согласию. При этом отмечается, что Конгресс уйдет на каникулы 15 декабря.

# Международная политика

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