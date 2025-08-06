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Президент Польши: мы больше не можем быть подсобным хозяйством ЕС

06 августа 2025 17:11
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Польша на пороге новой эпохи. Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, он победил во втором туре президентских выборов 1 июня и является представителем оппозиционной партии «Право и справедливость».

В присутствии депутатов, сенаторов и представителей правительства Кароль Навроцкий принес присягу на Конституции, поклявшись верно служить нации и государству. После вступления в должность он произнес речь, которая мало чем отличалась от его предвыборной, согласно которой он намеревался вернуть Польшу к ее историческому началу. Однако основным тезисом стало то, что он собирается защищать Варшаву от Евросоюза.

Президент Польши: мы больше не можем быть подсобным хозяйством ЕС-2

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Мы должны пробудить чаяния польского народа, потому что мы больше не можем быть подсобным хозяйством для наших западных соседей или Европейского союза в целом. Мы также должны побороть господство евро, на его место придет польский злотый.

Победа правого кандидата на выборах нанесла удар по надеждам кабмина закрепить проевропейский курс Польши. С момента оглашения итогов президентских выборов глава правительства Дональд Туск отчаянно поддерживал инициативы Брюсселя. И премьер до сих пор надеется, что они смогут найти общий язык с президентом.

Президент Польши: мы больше не можем быть подсобным хозяйством ЕС-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Видите ли, в силу моего опыта работы с разными президентами я слышал много речей, которые могут не обязательно отражать реальность, а скорее мечты. Я терпеливо жду, что мы сможем сойтись мнениями с господином президентом по таким ключевым вопросам, как безопасность и польская армия.

Стоит отметить, что и бывший президент не устраивал Дональда Туска. Дело в том, что Анджей Дуда, официально сложивший сегодня полномочия, – однопартиец Навроцкого. Это значит, что премьер продолжит биться в закрытые двери президентского дворца, где вновь будут властвовать правые вплоть до следующих выборов главы кабмина. 

Нелегкая задача предстоит и Каролю Навроцкому: вывести страну из тупика, в который за десять лет правления ее завел Анджей Дуда.

# Новости Польши

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