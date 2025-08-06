Президент Польши: мы больше не можем быть подсобным хозяйством ЕС

Польша на пороге новой эпохи. Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, он победил во втором туре президентских выборов 1 июня и является представителем оппозиционной партии «Право и справедливость». В присутствии депутатов, сенаторов и представителей правительства Кароль Навроцкий принес присягу на Конституции, поклявшись верно служить нации и государству. После вступления в должность он произнес речь, которая мало чем отличалась от его предвыборной, согласно которой он намеревался вернуть Польшу к ее историческому началу. Однако основным тезисом стало то, что он собирается защищать Варшаву от Евросоюза.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Мы должны пробудить чаяния польского народа, потому что мы больше не можем быть подсобным хозяйством для наших западных соседей или Европейского союза в целом. Мы также должны побороть господство евро, на его место придет польский злотый. Победа правого кандидата на выборах нанесла удар по надеждам кабмина закрепить проевропейский курс Польши. С момента оглашения итогов президентских выборов глава правительства Дональд Туск отчаянно поддерживал инициативы Брюсселя. И премьер до сих пор надеется, что они смогут найти общий язык с президентом.