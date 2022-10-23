Названа возможная причина падения самолёта Су-30 в Иркутске

Новости России. В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный жилой дом. Погибли два пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троих детей успели эвакуировать из частного дома, который серьезно пострадал в результате крушения истребителя. На месте работают спасатели и пожарные.

По предварительной информации, самолет упал во время летных испытаний, в которых участвовали два экипажа. Один сел, второй продолжал летать. Экипаж не выходил на связь 20 минут. Предположительно, пилоты задохнулись из-за разгерметизации корпуса. А когда топливо закончилось, самолет рухнул. В результате крушения около 150 домов остались без электричества. Ведется расследование произошедшего.