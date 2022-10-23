Прямой эфир

Названа возможная причина падения самолёта Су-30 в Иркутске

23 октября 2022 13:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Иркутске военный самолет упал на двухэтажный жилой дом. Погибли два пилота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Названа возможная причина падения самолёта Су-30 в Иркутске-1

Троих детей успели эвакуировать из частного дома, который серьезно пострадал в результате крушения истребителя. На месте работают спасатели и пожарные.  

Названа возможная причина падения самолёта Су-30 в Иркутске-4

По предварительной информации, самолет упал во время летных испытаний, в которых участвовали два экипажа. Один сел, второй продолжал летать. Экипаж не выходил на связь 20 минут. Предположительно, пилоты задохнулись из-за разгерметизации корпуса. А когда топливо закончилось, самолет рухнул. В результате крушения около 150 домов остались без электричества. Ведется расследование произошедшего.  

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда
23 октября 2022 11:30

Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда

В Боливии во время беспорядков при столкновений с полицией погиб человек
23 октября 2022 10:46

В Боливии во время беспорядков при столкновений с полицией погиб человек

В Германии из-за энергокризиса прошли протесты в шести крупных городах
23 октября 2022 09:34

В Германии из-за энергокризиса прошли протесты в шести крупных городах