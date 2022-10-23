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В Боливии во время беспорядков при столкновений с полицией погиб человек

23 октября 2022 10:46
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Новости Боливии. Заблокированные улицы и столкновения с полицией. Протесты вспыхнули в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Боливии во время беспорядков при столкновений с полицией погиб человек-1

Сотни людей объявили бессрочную забастовку. Демонстранты выступают против отсрочки переписи населения и жилфонда. Так как это лишит их дополнительной финансовой помощи. Однако забастовка переросла в беспорядки. В ходе столкновений с полицией погиб человек. Были заблокированы несколько улиц, не работают предприятия.  

# Акции протеста # Новости Боливии # Фотофакт

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