В Боливии во время беспорядков при столкновений с полицией погиб человек

Новости Боливии. Заблокированные улицы и столкновения с полицией. Протесты вспыхнули в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей объявили бессрочную забастовку. Демонстранты выступают против отсрочки переписи населения и жилфонда. Так как это лишит их дополнительной финансовой помощи. Однако забастовка переросла в беспорядки. В ходе столкновений с полицией погиб человек. Были заблокированы несколько улиц, не работают предприятия.