Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда

Новости Китая. Си Цзиньпин является главой государства с 2013 года. 23 октября во время первого пленума Центрального комитета Компартии он заявил о неизменности внешней и внутренней политики Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей программной речи Си Цзиньпин также заявил о стремлении создать еще более процветающую страну, которая принесет миру еще больше возможностей.