Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда

Новости Китая. Си Цзиньпин является главой государства с 2013 года. 23 октября во время первого пленума Центрального комитета Компартии он заявил о неизменности внешней и внутренней политики Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Си Цзиньпин является главой государства с 2013 года. 23 октября во время первого пленума Центрального комитета Компартии он заявил о неизменности внешней и внутренней политики Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своей программной речи Си Цзиньпин также заявил о стремлении создать еще более процветающую страну, которая принесет миру еще больше возможностей.
Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:
Развитие Китая не может быть отделено от мира, а развитие мира также нуждается в Китае. После более чем 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда: быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас экономика Китая устойчива, имеет достаточный потенциал и широкое пространство для маневра, и ее долгосрочные позитивные фундаментальные показатели не изменятся. Дверь к открытию Китая будет становиться только шире.
Си Цзиньпина не только переизбрали на должность генсека ЦК Компартии Китая, он также получил титул «Кормчий Китайского возрождения». До этого момента так называли лишь основателя КНР – Мао Цзэдуна. На этот раз Си Цзиньпин может занимать высшие посты бессрочно. Это закреплено в Конституции в Китая, изменения в которую внесли в 2018 году.
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