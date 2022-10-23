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Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда

23 октября 2022 11:30
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Новости Китая. Си Цзиньпин является главой государства с 2013 года. 23 октября во время первого пленума Центрального комитета Компартии он заявил о неизменности внешней и внутренней политики Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда-1

В своей программной речи Си Цзиньпин также заявил о стремлении создать еще более процветающую страну, которая принесет миру еще больше возможностей.  

Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда-4

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:  
Развитие Китая не может быть отделено от мира, а развитие мира также нуждается в Китае. После более чем 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда: быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Сейчас экономика Китая устойчива, имеет достаточный потенциал и широкое пространство для маневра, и ее долгосрочные позитивные фундаментальные показатели не изменятся. Дверь к открытию Китая будет становиться только шире.  

Си Цзиньпин: после 40 лет неустанных усилий по проведению реформ и открытости мы создали два чуда-7

Си Цзиньпина не только переизбрали на должность генсека ЦК Компартии Китая, он также получил титул «Кормчий Китайского возрождения». До этого момента так называли лишь основателя КНР – Мао Цзэдуна. На этот раз Си Цзиньпин может занимать высшие посты бессрочно. Это закреплено в Конституции в Китая, изменения в которую внесли в 2018 году.  

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