На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий

Сразу несколько стран приходят в себя после разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии сильные дожди вызвали разлив рек и оползни. Уровень воды в некоторых регионах достиг крыш жилых домов. Десятки семей остались без электричества и связи. Как минимум три человека погибли, еще более 10 пропали без вести.

На Филиппинах растет число жертв тайфуна «Вамко». В списке погибших почти 70 жителей. Разрушены более 20 тысяч зданий. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Экономика страны потеряла около 30 миллионов долларов.