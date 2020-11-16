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На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий

16 ноября 2020 08:57
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Сразу несколько стран приходят в себя после разгула непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий-1

В Колумбии сильные дожди вызвали разлив рек и оползни. Уровень воды в некоторых регионах достиг крыш жилых домов. Десятки семей остались без электричества и связи. Как минимум три человека погибли, еще более 10 пропали без вести.

На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий-4

На Филиппинах растет число жертв тайфуна «Вамко». В списке погибших почти 70 жителей. Разрушены более 20 тысяч зданий. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Экономика страны потеряла около 30 миллионов долларов.

На Филиппинах тайфун. Погибли около 70 жителей, разрушены более 20 тысяч зданий-7

Устраняют последствия непогоды и на юге Мексики. Свои дома вынужденно покинули более 500 жителей. В пострадавшие районы доставлены свыше 20 тонн продуктов и 2 000 литров воды.

# Наводнение # Фотофакт

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