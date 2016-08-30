Старейший житель Земли найден на индонезийском острове Ява

Новости Индонезии. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что удалось отыскать старейшего жителя Земли. Им является 145-тилетний Мбах Гото, проживающий на индонезийском острове Ява. У этого патриарха нет никаких документов, подтверждающих его древность, однако, его возраст оказывается возможным установить на основании косвенных признаков – старые фотографии, свидетельства очевидцев, возраст родных, бумаги государственных организаций.

Впрочем, этот рекорд вряд ли будет признан официально: Книга Гиннесса нуждается при решении подобных вопросов в подлинном и многократно проверенном свидетельстве о рождении: именно поэтому, в частности, не признавались достижения советских долгожителей – их документы редко бывали оригинальными, поскольку настоящие гибли в огне войн и революций. На сегодня рекорд принадлежат француженке Жанне Кальман, прожившей 122 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.