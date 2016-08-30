Прямой эфир

Мощное наводнение в Индии: погибли около 300 человек

30 августа 2016 10:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Самое мощное за последние десятилетия наводнение в Индии стало причиной гибели, по меньшей мере, 300 человек. Миллиону граждан пришлось искать убежище от стихии вдали от дома, во временных лагерях для переселенцев. Сезонные дожди оказались на 10% обильнее, чем обычно: это привело к разливу Ганга и его притоков в 5 густонаселенных штатах Индии, но основной удар стихия нанесла по штату Бихар.

Материальный урон подсчитать пока не представляется возможным: известно только, что во многих пострадавших регионах практически уничтожен оказался урожай.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии, а также родным и близким пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Установлен новый рекорд по прыжкам в длину на автомобиле
30 августа 2016 10:15

Установлен новый рекорд по прыжкам в длину на автомобиле

В Бишкеке у посольства Китая прогремел взрыв: 1 человек погиб, 3 ранены
30 августа 2016 07:28

В Бишкеке у посольства Китая прогремел взрыв: 1 человек погиб, 3 ранены

Во Франции хотят изменить соглашение о границе с Британией из-за беженцев
30 августа 2016 06:20

Во Франции хотят изменить соглашение о границе с Британией из-за беженцев