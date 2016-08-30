Мощное наводнение в Индии: погибли около 300 человек

Новости Индии. Самое мощное за последние десятилетия наводнение в Индии стало причиной гибели, по меньшей мере, 300 человек. Миллиону граждан пришлось искать убежище от стихии вдали от дома, во временных лагерях для переселенцев. Сезонные дожди оказались на 10% обильнее, чем обычно: это привело к разливу Ганга и его притоков в 5 густонаселенных штатах Индии, но основной удар стихия нанесла по штату Бихар.

Материальный урон подсчитать пока не представляется возможным: известно только, что во многих пострадавших регионах практически уничтожен оказался урожай.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Индии, а также родным и близким пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.