Стало известно, кто представит Москву во втором раунде переговоров с Киевом в Стамбуле

Стало известно, кто будет представлять Москву во втором раунде переговоров с Киевом в Стамбуле. Как сообщили в МИД России, состав делегации не изменится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прошлый раз, 16 мая, ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский. За столом переговоров также были замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра Минобороны Александр Фомин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести новый раунд переговоров в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

На них Москва пообещала представить меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Однако Украина пока официально не согласилась на новую встречу. Киев призвал Москву прислать меморандум о прекращении огня для ознакомления до ее начала. В Кремле назвали эти требования неконструктивными. Там отметили, что украинской стороне нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное.