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Стало известно, как шло финансирование теракта в «Крокус Сити Холле»

25 апреля 2024 10:22
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В организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» были задействованы граждане множества стран, пишет ТАСС.

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что следствие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холла» будет продолжено. На данный момент удалось установить, что обеспечение финансовыми ресурсами террористического акта шло через ряд финансовых организаций посредством использования определенных инструментов, среди которых также криптовалюта.

Чиханчин объяснил, что теракта в Подмосковье был осуществлен посредством функционирования международной пособнической сети. Исполнителям были обеспечены денежные средства, оружие, транспорт, боеприпасы, разработаны пути отхода. Кураторы осуществляли координацию действий исполнителей.

# Международная политика

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