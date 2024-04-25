Посол России в США: обещания Киева по поводу ATACMS были ложными

Попытка США оправдать передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву, ссылаясь на обещания ВС Украины не применять их для атак по российской территории, является проявлением цинизма. Такое мнение было высказано послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, пишет ТАСС.

Антонов подчеркнул, что с отправкой американских ATACMS Киеву возросла угроза безопасности Крымского полуострова и ряда регионов и городов Российской Федерации. Такие действия Вашингтона исподтишка не поддаются оправданию, отметил дипломат.

«Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?», – подчеркнул посол.