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Посол России в США: обещания Киева по поводу ATACMS были ложными

25 апреля 2024 07:52
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Попытка США оправдать передачу дальнобойных ракет ATACMS Киеву, ссылаясь на обещания ВС Украины не применять их для атак по российской территории, является проявлением цинизма. Такое мнение было высказано послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым, пишет ТАСС.

Антонов подчеркнул, что с отправкой американских ATACMS Киеву возросла угроза безопасности Крымского полуострова и ряда регионов и городов Российской Федерации. Такие действия Вашингтона исподтишка не поддаются оправданию, отметил дипломат.

«Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим?», – подчеркнул посол.

# Международная политика # Алексей Антонов

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