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Bloomberg: конфискация активов РФ может спровоцировать дедолларизацию

25 апреля 2024 09:26
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В случаи конфискации российских активов ряд стран может запустить процесс дедолларизации, пишет РИА Новости со ссылкой на информагетнство «Блумберг».

Издание пишет, что желание США превратить свою валюту в оружие, осуществив захват долларовых резервов, приведет к тому, что соперники Штатов задумаются о дедолларизации. Как отмечают аналитики JPMorgan, КНР в силах способствовать ускорению данного процесса. На данный момент порядка 70% платежей, осуществляя международную торговлю, страна проводит в долларах.

# Международная политика

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