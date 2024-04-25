Bloomberg: конфискация активов РФ может спровоцировать дедолларизацию

В случаи конфискации российских активов ряд стран может запустить процесс дедолларизации, пишет РИА Новости со ссылкой на информагетнство «Блумберг».

Издание пишет, что желание США превратить свою валюту в оружие, осуществив захват долларовых резервов, приведет к тому, что соперники Штатов задумаются о дедолларизации. Как отмечают аналитики JPMorgan, КНР в силах способствовать ускорению данного процесса. На данный момент порядка 70% платежей, осуществляя международную торговлю, страна проводит в долларах.