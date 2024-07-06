Стало известно имя, одержавшего победу на выборах президента Ирана

Девятым президентом Ирана избран Масуд Пезешкиан, пишет РИА Новости.

Пезешкиан одержал победу во 2-м туре президентских выборов в Иране, являясь кандидатом от реформаторского крыла.

Глава входящего в Министерство внутренних дел Играна избиркома Мохсен Эслами информировал, что за Масуда Пезешкиана отдали голоса 16 384 403 избирателя, за Саид Джалили проголосовали 13 538 179 человека.

Таким образом, Масуд Пезешкиан объявлен избранным президентом четырнадцатых президентских выборов Исламской Республики Иран, добавил Мохсен Эслами.