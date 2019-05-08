Прямой эфир

Стала известна причина смерти одного из самых добрых композиторов Евгения Крылатова

08 мая 2019 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Не стало композитора, на музыке которого выросло не одно поколение. Ушёл из жизни Евгений Крылатов. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина смерти одного из самых добрых композиторов Евгения Крылатова-1

Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Крылатов написал музыку более чем к 150 кинолентам и мультфильмам. «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето» и многие-многие другие.

Стала известна причина смерти одного из самых добрых композиторов Евгения Крылатова-4

Коллеги называли Крылатова самым добрым из композиторов. И действительно, эти светлые песни могут растрогать до слез.

О дате прощания с народным артистом и месте его похорон станет известно позже.

# Музыка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иран сократит свои обязательства по ядерной сделке
08 мая 2019 13:40

Иран сократит свои обязательства по ядерной сделке

День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе
08 мая 2019 13:38

День окончания Второй мировой войны отмечают в Европе

Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»
08 мая 2019 10:18

Скончался легендарный композитор Евгений Крылатов – автор «Прекрасного далёка» и «Крылатых качелей»