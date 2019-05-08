Стала известна причина смерти одного из самых добрых композиторов Евгения Крылатова

Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Не стало композитора, на музыке которого выросло не одно поколение. Ушёл из жизни Евгений Крылатов. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. Не стало композитора, на музыке которого выросло не одно поколение. Ушёл из жизни Евгений Крылатов. Ему было 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Крылатов написал музыку более чем к 150 кинолентам и мультфильмам. «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Умка», «Дед Мороз и лето» и многие-многие другие.
Коллеги называли Крылатова самым добрым из композиторов. И действительно, эти светлые песни могут растрогать до слез.
О дате прощания с народным артистом и месте его похорон станет известно позже.